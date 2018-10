Venstre-profil: Vi kan ikke lovgive os ud af problemerne med islam

Jan E. Jørgensen (V) er ”på ingen måde islamelsker”, fastslår han i ny bog, men bliver ofte fremstillet som netop det i en kamp mellem liberale og nationalkonservative, som sjældent levner plads til nuancer. Liberalismen og kristendommen skal bevare sin forrang over islam i Danmark, men det sker ikke igennem udskamning og lovgivning rettet mod muslimer, siger han

Jan E. Jørgensen er ikke begejstret for islam.

Det slår han fast i en ny bog ”En ægte liberal – Venstremanden, der ikke ville tie stille”. I bogen, der er skrevet i interview-form af forfatter og journalist Bent Winther, siger Venstres kommune- og EU-ordfører, som indtil for få uger siden var partiets ordfører for indfødsret, at islam er en ”lovreligion, som stiller utrolig mange begrænsninger op for ens liv, og det er noget af det mindst attraktive, jeg kunne forestille mig”.

Men hvordan harmonerer det med, at Jan E. Jørgensen om nogen er blevet personificeringen af den udlændinge- og islam-lempelige fløj i Venstres folketingsgruppe, som har talt åbent imod udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) idéer om håndtrykskrav og det burkaforbud, der endte med at blive et tildækningsforbud?

For Jan E. Jørgensen er det ikke enten-eller. Han er selv kristen og ser ud fra et kristent og liberalistisk synspunkt grundlæggende problemer i islam. Men han synes ”helt generelt, at der er en misforståelse mellem at have nogle synspunkter og så at mene, at de skal give sig til udtryk igennem lovgivning”.

”Når jeg er kristen, er jeg jo også et produkt af det land og den tid, jeg er født i, men jeg synes, at kristendommen er en bedre religion end islam. Og jeg synes, at det er nemmere at leve et liv med personlig frihed som kristen end som muslim. Jeg kunne bare ikke drømme om at gå ind og lovgive for at tvinge folk væk fra islam og over mod kristendom. Og jeg anerkender fuldt ud, at enhver er salig i sin tro, og at det for muslimer føles fuldstændig rigtigt at lade være med at spise svinekød og drikke alkohol, selvom jeg synes, mit eget liv ville blive fattigere, hvis jeg skulle undvære bacon og et godt glas rødvin,” siger Jan E. Jørgensen, og fortsætter:

”Nogle gange er der så en, der spørger mig, om jeg da slet ikke kan se, hvilke farer der er i islam, at islam er voldsomt kvindeundertrykkende og så videre. Det kan jeg godt. Jeg mener bare, at hvis vi skal have folk til i højere grad at tilslutte sig de kristne værdier, så foregår det ikke med paragraffer og tvang,” siger han.

Liberalismen og det liberale demokrati er ”noget nær en naturlov”, som hviler på nogle grundlæggende kristne værdier, holdt i hævd af den evangelisk-lutherske folkekirke, mener Jan E. Jørgensen. Skal det også være sådan i fremtiden, kræver det en reformeret islam.

Men nationalkonservativ symbollovgivning eller udskammelse af muslimer nytter ikke, siger han. I bogen kritiserer han blandt andet folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Kenneth Kristensen Berth, der var harm over at se en eid-kage, og han var heller ikke tilhænger af Inger Støjbergs kagefejring af udlændingestramning nummer 50.