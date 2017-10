Jane vil dø, men kan ikke få slukket for sin respirator

For to et halvt år siden sagde en ung muskelsvindsramt kvinde noget modvilligt ja til at komme i respirator. Lige siden har hun fortrudt sin beslutning og vil i dag gerne have stoppet maskineriet, der holder hende i live. Men hun kan ikke finde en læge, der vil gøre det, siger hun

Hvis der bliver slukket for strømmen til Janes respirator, vil der formentlig blot gå ganske få øjeblikke, før hendes 27-årige stærkt muskelsvindsplagede krop vil dø.

Den kendsgerning er hun fuldt bevidst om. Alligevel har intet de seneste par år kunnet få hende fra tanken, at der bør slukkes for maskineriet, der sørger for, at hun kan trække vejret.

”For to et halvt år siden sagde jeg noget modvilligt ja til at få respirator. Dengang havde jeg en kæreste, som havde meget svært ved at forholde sig til, hvis jeg ikke skulle være her mere. Men jeg har fortrudt lige siden, at jeg sagde ja,” siger kvinden, der ønsker at være anonym og i denne artikel derfor kaldes Jane. Hendes rigtige navn er kendt af Kristeligt Dagblad.

Jane mener, at hun oprindeligt blev stillet i udsigt af lægerne, at hun altid kunne frasige sig respiratoren, hvis hun en dag ikke længere fandt livet værd at leve. Det var en vægtig grund til, at hun dengang sagde ja. Men det løfte kan hun ikke længere finde nogen i sundhedsvæsenet, der vil efterleve. Derfor står hun nu midt i det, hun selv beskriver som en kamp mod systemet for at få lov at ende sit liv som handicappet.

Hendes situation lægger sig dermed ind i en politisk debat, der har været i løbet af sommeren, om at gøre det nemmere for patienter at sige nej til livsforlængende behandling. Regeringen vil med et nyt lovforslag forbedre syge patienters medbestemmelse over, hvornår en behandling skal stoppes. Der er bred opbakning i Folketinget til lovforslaget, der nu er i høring.