Jarlov om Danske Bank-møde i EU: Det er ikke rart for mig

Sag i Danske Bank om hvidvask har skadet den danske finanssektors omdømme, erkender Rasmus Jarlov i Bruxelles.

En sag om hvidvask i Danske Bank kaster skygger over Danmark og den danske finanssektor, erkender erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Han har torsdag morgen i Bruxelles forsøgt at give EU-retskommissær Vera Jourova svar på, om Danmark overholder EU-regler, og hvordan sagen kunne udvikle sig til det, han kalder "Europas største hvidvasksag nogensinde".

- Det er da klart, at det ikke er rart for mig som erhvervsminister at skulle stå her, fordi Danske Bank har dummet sig, og forklare Europa, hvad der er foregået i Danmark, siger Rasmus Jarlov.

Han kalder sagen en "dybt alvorlig forbrydelse".

- Det må aldrig ske igen i en dansk bank.

Kommissæren har interesseret sig for, om Danmark følger EU-direktivet om hvidvask, og om Danmark har det "setup, der skal være for at forhindre hvidvask".

- Det tyder ikke på, at alt er gået, som det skal i en sag som denne.

- Meget tyder på, at vi skal lære af denne sag. Det er det, vi arbejder på i øjeblikket, siger Jarlov.

Ministeren har den seneste tid fået interessen fra udlandet at mærke, da hvidvasksagen i Danske Banks estiske filial har tråde til store dele af verden.

- Det er noget, der kaster skygger over vores finanssektor. Det er meget naturligt, at der er en stor interesse fra udlandet - også fra EU.

- Det er ekstremt vigtigt, at vi sørger for at gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at det får de konsekvenser, det bør have, siger Jarlov.

