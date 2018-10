Jarlov om hvidvask: Tilsyn har endnu ikke bedt om flere midler

Er der behov for yderligere ressourcer til Finanstilsynet til undersøgelsen af Danske Bank, er ministeren klar.

Gentagne gange har erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) åbent sagt, at Finanstilsynet kan få flere midler til at efterforske Danske Bank for hvidvask - hvis tilsynet selv spørger.

Men det har tilsynet ikke anmodet erhvervsministeren om endnu, siger han på et samråd.

- Jeg kan forstå, at det virker underligt, at Finanstilsynet ikke har brug for flere ressourcer, og det er også derfor, at jeg har spurgt dem mange gange, siger han.

Jarlov har bedt om en grundig redegørelse af forløbet og specifikt til, hvilke nye værktøjer Finanstilsynet har brug for.

- Om de har brug for mere hjemmel, bedre dataadgang eller flere ressourcer for at være så effektivt et tilsyn som muligt, siger han.

I et folketingssvar fra onsdag gør erhvervsministeren opmærksom på, at Finanstilsynet har erkendt at have stolet for meget på de oplysninger, som Danske Bank gav tilsynet.

- Det er ikke noget nyt. I det svar refererer jeg bare til, det Finanstilsynet har sagt flere gange, at de har stolet for meget på de oplysninger, som de har fået, siger Jarlov.

Finanstilsynet spurgte i forløbet banken ind til nogle advarsler, men accepterede svarene fra Danske Bank.

- Danske Bank har så sagt, at tingene var i orden, og Finanstilsynet har taget det for gode vare, siger erhvervsministeren.

Han afviser, at erkendelsen har noget med maj-redegørelsen fra Finanstilsynet at gøre. Det drejer sig om perioden 2007-2015, hvor der kom nogle advarsler.

Alligevel er maj-redegørelsen blevet genåbnet.

Jarlov har spurgt tilsynet til, hvordan det kan ske, at Finanstilsynet har stolet for meget på banken, siger han på samrådet.

Der har ikke været muligt for danske myndigheder at gøre brug af inspektioner, da det fandt sted i en afdeling i Estland.

- Det er vanskeligt her at gå på inspektion, fordi det er foregået i Estland, siger Jarlov.

