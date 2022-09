Som få andre formår Eggeslevmagle Skole i Skælskør at løfte elevernes faglighed, men kommunen ønsker at lukke den og lægge den sammen med to andre skoler. Vi undrer os, siger Marie Gøttrup Gregersen lærer på skolen

Jeg er bange for, at skolens kultur og værdier går tabt

Eggeslevmagle Skole i Skælskør er en af landets førende skoler med hensyn til at løfte elevernes faglige niveau. Ved folkeskolens afgangsprøve i 2021 fik eleverne et gennemsnit på 8,2, selvom elevernes baggrund tilsagde, at gennemsnittet kun burde være på 7,2. Alligevel vil Slagelse Kommune nu som en spareøvelse nedlægge Eggeslevmagle Skole samt to andre skoler. Planen er, at de tre skoler i stedet bliver samlet til en ny og større skole under nyt navn og ny ledelse.

Marie Gøttrup Gregersen, hvad mener du om kommunens ønske om at nedlægge skolen?