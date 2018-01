Jeg er DF’er helt ind i knoglerne

Dansk Folkeparti er og skal være et parti med varer på alle hylder, mener retsordfører Peter Kofod Poulsen. Han er dybt rodfæstet i sit parti, han frygter, at indvandring kan koste velfærdsstaten livet, og så betegner han Martin Henriksen som en ”genial” ordfører

”Mini-Tulle” er et kælenavn, der har hængt ved Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod Poulsen med henvisning til formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl. Lighederne er da også både i fysisk og politisk forstand til at få øje på. Jakkesættet er syet skarpt og stramt, og det samme er holdningerne hos både formanden og den 27-årige Peter Kofod Poulsen.

Han er ikke kommet i Folketinget for at reformere Dansk Folkepartis politik. Nej, tværtimod vil Peter Kofod Poulsen hellere fortsætte den kurs, andre i partiet har lagt før ham. For det går jo godt, som han siger, og der er ingen grund til at ”ændre på en succes”.