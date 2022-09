I disse uger er det særligt svært at være republikaner. Men som formand for republikansk forening giver Viggo Smitt ikke op

Jeg får kvalme, når jeg ser journalister og politikere bukke og skrabe for de kongelige

Er det ikke Dronning Elizabeths død, der fylder i medierne, er det dronning Margrethes 50-års regentjubilæum. Formanden for den republikanske forening Republik NU, Viggo Smitt, undrer sig over den massive interesse for "kongerøgelse".

Hvorfor er du republikaner?