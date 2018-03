Nickie er mor til en pige med Downs: Jeg følte, jeg havde defekte varer i barnevognen

Sidste år fik Nickie Victoria Sonne uventet en lille pige med Downs syndrom og mødte både egne og samfundets fordomme. Men børn med Downs er en vigtig påmindelse til alle mennesker om, at livet ikke behøver at være perfekt, siger hun i anledning af World Down Syndrome Day

”Min mand og jeg fik uventet en lille pige med Downs syndrom lørdag den 8. juli 2017 klokken 22.20. Der begyndte en meget dramatisk, hård og følelsesladet tid for vores familie, der også tæller en storesøster på fem år.”

”Med lynets hast kom lille Agnes til verden ved en ufrivillig hjemmefødsel. Hun ankom i sejrskjorte (fosterhinden, red.) uden at trække vejret. Med ambulance og fuld udrykning endte vi på Rigshospitalets intensive neonatale afdeling. Et stort udredningsarbejde begyndte for at finde årsagen til, at hun ikke trak vejret, da hun blev født. Lidt efter lidt fandt de ud af, at hun led af choanal atresi, en tilstand, hvor man fødes uden indre næsebor. De fandt også en hjertefejl. Begge lidelser er klassiske for børn med Downs syndrom. Efter en uge lød dommen så: ’Jeres datter har trisomi 21 – Downs syndrom’. Vi havde aldrig forestillet os at stå i denne situation. Vi havde fået foretaget nakkefoldsscanning og de andre prøver, som ikke viste tegn på Downs syndrom.”