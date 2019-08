I disse timer stimler folk og medier sammen i flyvesandet på Rubjerg Knude ved Lønstrup i Vendsyssel. For nu begynder arbejdet med at redde det berømte fyr fra at falde i havet. Det var den lokale murermester Kjeld Pedersen, der fik ideen til at trille det 23 meter høje og 1000 ton tunge fyr længere ind i landet