Jens Rohde forlader Radikale Venstre: Ikke midtsøgende nok

Den radikale folketingsgruppe er mandag skrumpet med et medlem, da Jens Rohde har forladt partiet

Folketingsmedlemmet Jens Rohde har meldt sig ud af Det Radikale Venstre, oplyser han mandag på sin Facebook-profil.

Ifølge Rohdes opslag forlader han partiet, fordi det ikke længere i tilstrækkelig grad søger indflydelse.

I sit opslag skriver han blandt andet:

- Med henblik på at skærpe profilen på Radikale Venstre, hyrede partiet for et par år siden en konsulent.

- Det var alt sammen fint til en valgkamp, hvor der kun var ét at gøre, nemlig at sætte fokus på stemmemaksimering, fordi partiet lå og rodede på fem procent i meningsmålingerne.

- I min optik skete der noget med partiet i den tid. Det er, som om man stadig bevæger sig i aktivistisk valgkamp. Det gør opgaven med at placere sig i midten vanskelig.

Det fremgår ikke af opslaget, om Jens Rohde agter at trække sig fra Folketinget, forsætte som løsgænger eller vælger en helt tredje vej.

/ritzau/