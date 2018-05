Jens Rohde stiller op til Folketinget ved næste valg

Den tidligere Venstre-politiker Jens Rohde bliver kandidat for De Radikale i sin hjemby Viborg.

Jens Rohde, der i øjeblikket er medlem af Europa-Parlamentet for De Radikale, stiller op til Folketinget ved næste valg.

Det bekræfter han over for DR.

Politikeren stiller op for De Radikale i sin hjemby Viborg og i Holstebro.

- Mange har henvendt sig til mig og sagt, at der mangler en stemme som min i Folketinget. Det har jeg nu overvejet og sagt ja til, siger Jens Rohde til DR.

- Der er andre, som har bevæget sig i en retning, jeg mener er uacceptabel, og som kræver opposition. Derfor stiller jeg op, siger han.

Selv mener Rohde, at han har stået fast på sine kerneværdier.

- Ja, det sjove er, at jeg står for nøjagtig de samme liberale kerneværdier som dengang, når det gælder retsstaten og lighed for loven.

- Jeg kæmper imod kollektiv straf. Jeg kæmper for åbenhed og gennemsigtighed i forvaltningen og jeg står for nøjagtig den samme europæiske politik som dengang, siger han til DR.

Jens Rohde er tidligere folketingsmedlem for partiet Venstre. Fra 1998 til 2006 var han valgt til Folketinget for Viborg.

I 2009 blev politikeren valgt til Europa-Parlamentet, hvilket han blev genvalgt til ved valget fire år senere.

I december 2015 forlod han dog partiet i protest mod partiets asyl- og udlændingepolitik, som han fandt for restriktiv.

Jens Rohde meldte sig i stedet ind i De Radikale.

