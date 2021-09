Jeppe Kofod ansætter endnu en særlig rådgiver

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har ansat endnu en særlig rådgiver. Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er Lukas A. Lausen, der er begyndt i stillingen torsdag den 23. september.

En særlig rådgiver kendes i folkemunde også som en spindoktor.

Lukas A. Lausen skal sammen med Jeppe Kofods anden særlige rådgiver, Ole Rydahl Svensson, bistå ministeren i det regeringspolitiske arbejde.

Lausen har tidligere arbejdet som politisk rådgiver og pressekonsulent for Jeppe Kofod, da han sad i Europa-Parlamentet.

- Jeg glæder mig til at genoptage samarbejde med Lukas Lausen og at få ham med på holdet, udtaler Jeppe Kofod i pressemeddelelsen.

- Lukas vil med sit skarpe blik for både pressehåndtering, inden- og udenrigspolitik og erfaring fra blandt andet Europa-Parlamentet være med til at sikre, at regeringens politiske ønsker og prioriteter føres ud i livet.

Den ekstra mand på holdet kommer, efter at Jeppe Kofod har været i vælten ovenpå en kaotisk evakuering fra Afghanistan af lokale ansatte og andre med tilknytning til Danmark.

Lukas A. Lausen kommer fra en stilling som public affairs manager hos konsulenthuset Rud Pedersen, hvor han har haft fokus på dansk og europæisk politik.

Han er uddannet bachelor i statskundskab og har en mastergrad i offentlig politik.

Jeppe Kofod er ikke den eneste minister med flere særlige rådgivere.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har ligeledes to særlige rådgivere. Sofie Findling Andersen og Nana Zarthine Christensen.

Finansminister Nicolai Wammen har også to særlige rådgivere.

