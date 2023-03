Jeppe Kofod bliver måske kandidat til europaparlamentsvalget

Tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod (S) overvejer, om han skal være kandidat til en plads i Europa-Parlamentet.

Det siger han til TV 2 Bornholm.

Der er valg til Europa-Parlamentet næste år. Kofod bekræfter over for mediet, at Socialdemokratiets kommuneforening på Bornholm indstiller ham som kandidat.

- Jeg har fået mange opfordringer til at stille op til EP (Europa-Parlamentet, red.) i 2024, hvor jeg blandt andet som tidligere udenrigsminister igennem 3,5 år vil kunne gøre en forskel for Danmark.

- Derfor er jeg glad for bestyrelsens indstilling til kandidat. Jeg har ikke yderligere kommentarer før Socialdemokraternes på Bornholms generalforsamling, skriver Jeppe Kofod i en mail til TV 2 Bornholm, hvor han henviser til generalforsamlingen i kommuneforeningen tirsdag.

Fra 2014 til 2019 sad Kofod i Europa-Parlamentet, inden han blev udenrigsminister i S-regeringen efter folketingsvalget i 2019. Dengang var han blevet genvalgt til endnu en periode i Europa-Parlamentet. Så en tur til Bruxelles og Europa-Parlamentet er ikke fremmed for Kofod, skulle det ske igen.

Jeppe Kofod opnåede ikke valg til Folketinget ved valget sidste år. Han er dog i Folketinget i dag som midlertidigt folketingsmedlem som vikar for Mette Gjerskov (S), der er sygemeldt.

Fra 1998 til 2014 var han folketingsmedlem, inden han drog til Europa-Parlamentet. Kofod ville gerne have fortsat som udenrigsminister, hvis han selv kunne have bestemt.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at mit ønske var at fortsætte mit vigtige hverv som udenrigsminister. Og så er det klart, at jeg stiller op i politik, fordi jeg gerne vil gøre en forskel. Og det kan man jo gøre på mange måder. Både i og uden for Christiansborg.

- Men ingen tvivl om, at det er en ære at være her sammen med alle mine dygtige kolleger, sagde Jeppe Kofod i sidste måned, da han vendte retur på Christiansborg.

/ritzau/