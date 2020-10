Jeppe Kofod coronafri efter EU-møde - to kolleger er smittet

Efter at to af hans kolleger er blevet smittet, har Jeppe Kofod fået to coronatest. Begge har været negative.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), er for anden gang inden for en lille uge blevet testet negativ for coronavirus.

Det oplyser Udenrigsministeriet søndag.

Jeppe Kofod er blevet testet to gange for coronavirus efter mandag at have deltaget ved et møde i Luxembourg med de øvrige EU-landes udenrigsministre.

Efter mødet kom det lørdag frem, at den østrigske udenrigsminister, Alexander Schallenberg, var blevet testet positiv for coronavirus. Senere lørdag meldte også den belgiske udenrigsminister, Sophie Wilmès, at hun havde fået bekræftet, at hun er smittet.

Ifølge Reuters sagde en talskvinde for det østrigske udenrigsministerium lørdag, at østrigeren Schallenberg muligvis er blevet smittet ved EU-mødet.

- Der er mistanke om, at Schallenberg kan være blevet smittet ved udenrigsministermødet i Luxembourg mandag, sagde talskvinden.

Hun oplyste, at Schallenberg lørdag var symptomfri og blev testet som del af en rutine.

Efter mandagens møde blev Jeppe Kofod testet første gang tirsdag. Her fik han et negativt svar.

For en sikkerheds skyld er han blevet testet en ekstra gang lørdag. Også dette svar har altså nu vist sig at være negativt.

Lørdag oplyste Udenrigsministeriet, at den danske udenrigsminister ikke havde nogen symptomer på smitte og kun kortvarigt talte med sin østrigske kollega mandag, hvor de begge var iført mundbind.

/ritzau/