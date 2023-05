Jeppe Kofod forlader Folketinget og giver pladsen som vikar videre

Jeppe Kofod (S), som vikarierer for sygemeldte Mette Gjerskov (S), forlader Folketinget og overlader pladsen til 2. suppleant Tanja Larsson (S).

Det fremgår at Folketingets kalender, at Folketinget torsdag skal godkende ny stedfortræder som midlertidigt folketingsmedlem for Mette Gjerskov.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Jeppe Kofod, som er tidligere udenrigsminister i den forrige socialdemokratiske regering.

Han blev ikke valgt ind i Folketinget ved valget 1. november 2022, men vendte i februar tilbage, da Mette Gjerskov måtte langtidssygemelde sig.

Det lykkedes heller ikke Tanja Larsson at genvinde sin plads i Folketinget, men nu får hun kommer hun altså midlertidigt tilbage.

