Jeppe Kofod: Israels plan om annektering er ulovlig

Danmark har sendt et "klokkeklart signal" til Israel om, at annektering af Vestbredden ikke er vejen til fred

En israelsk annektering af Vestbredden vil ikke være en vej mod fred. Derimod skal israelerne og palæstinenserne tilbage til forhandlingerne om en tostatsløsning.

Sådan lyder budskabet fra den danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Han har denne uge holdt samtaler med henholdsvis den israelske og den palæstinensiske udenrigsminister.

- Jeg har sendt en klokkeklar besked fra dansk side om, at en annektering vil være i strid med folkeretten, og det vil ikke være det rigtige at gøre, siger Jeppe Kofod.

- Derimod skal man tilbage til forhandlingsbordet og finde en løsning, der er rimelig for begge parter.

Den israelske regering under ledelse af premierminister Benjamin Netanyahu har varslet, at den vil annektere op mod en tredjedel af det palæstinensiske område.

Ifølge en israelske regeringsaftale kunne de første skridt af annekteringen være taget allerede 1. juli - men det er endnu ikke sket.

FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, stemplede mandag de israelske planer som ulovlige.

Den forståelse tilslutter den danske udenrigsminister sig.

- Jeg gjorde det helt klart, at en annektering af Vestbredden vil være ulovlig efter international ret, siger Jeppe Kofod.

Hvis Israel alligevel vælger at indlede en annektering af Vestbredden, vil det dog ikke føre til, at Danmark begynder at tale for at indføre sanktioner mod Israel, slår Jeppe Kofod fast.

- Jeg bruger al min krudt nu på at tale med begge parter for at undgå, at det sker, siger han.

- Danmarks rolle er med diplomatiets magt at få talt parterne tættere på hinanden. For det eneste, der kan føre til en varig fred og sikkerhed, er en løsning, der er forhandlet på plads mellem parterne.

EU har hidtil varslet, at man vil bremse annekteringen med "alle diplomatiske værktøjer".

Nogle EU-lande har dog været fortalere for sanktioner mod Israel. Men flere lande, herunder Danmark, har været imod at tage sådanne midler i brug.

/ritzau/