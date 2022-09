Jeppe Kofod modtager orden på kort tur til Ukraine

Danmark støtter Ukraine i angrebskrigen mod Rusland, og derfor er udenrigsminister Jeppe Kofod (S) for anden gang på besøg i hovedstaden Kyiv for at vise opbakning.

Han mødes blandt andet med præsident Volodymyr Zelenskyj, som overrakte en orden til den danske udenrigsminister.

- Han havde en kæmpe tak til mig og til Danmark, og han overrakte også en orden til mig.

- Som jeg ikke vidste ville blive overrakt. Som var en stor gestus, som bliver overrakt til folk, der gør noget helt særligt for Ukraine. Det var jeg meget benovet over at modtage fra præsidenten selv i egen person, siger Kofod.

På Twitter skriver udenrigsministeren, at det er den ukrainske fortjenstmedalje af 1. grad.

Han kalder det en påskønnelse af Danmarks støtte til Ukraine, som blandt andet omfatter tre milliarder kroner i militære donationer.

Det er i år 30 år siden, de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Ukraine blev genetableret efter Sovjetunionens sammenbrud.

Ukraine har de seneste dage indledt en modoffensiv mod de russiske styrker i Ukraine for at drive dem ud af landet.

- Detaljerne vil jeg ikke afsløre. Jeg vil sige, at det, man generelt fornemmer i Ukraine, er, at de er stålsatte på, at når de kan forsvare landet succesfuldt i seks måneder mod, at Rusland invaderer dem, så kan de også føre landet til sejr over Rusland.

- Putin er både strategisk og fysisk en meget lille mand, siger Kofod om den russiske præsident, Vladimir Putin, der indledte krigen for et halvt år siden.

Grundet krigen har det vakt opsigt, at russiske turister har ferieret i Europa i sommer.

Derfor vedtog EU-landene torsdag at suspendere en aftale fra 2007, der har gjort det nemmere for russere at rejse ind i et EU-land.

Dermed vil det stadig være muligt for dem at rejse til EU, men det vil tage længere tid og blive mere besværligt.

Der var ikke enighed om et generelt visumforbud, selv om blandt andre Finland og Baltikum har presset på.

Ifølge Kofod er Ukraine glad for aftalen.

- Aftalen er også anerkendt af ukrainerne og af udenrigsministeren i dag på et pressemøde, så det var han glad for, at vi havde fået i EU, og han var særdeles glad for, at Danmark har kæmpet for det, siger Kofod.

Kofod mener, det er "beskæmmende", når russiske turister tager til EU-lande for at sole sig, mens landet bekriger Ukraine.

Han mener, at aftalen vil have stor effekt og er tilfreds med, at det ikke endte med et generelt forbud, da kritikere af Rusland således stadig har mulighed for at forlade landet.

- Aftalen skal træde i kraft så hurtigt som muligt. Når man i praksis suspenderer aftalen, betyder det, at russere, der skal til et EU-land, skal søge visum på en ambassade eller konsulat.

- I Danmark har vi næsten ikke personale i Rusland, så det er meget svært at søge om visum. Man skal have en legitim grund til at komme ind i EU. Min forudsigelse er, at der bliver meget få, siger Kofod.

/ritzau/