Jeppe Kofod om evakuering: Vi er langt fra færdige

- Vi er langt fra færdige. Men vi kæmper og knokler, siger udenrigsminister Jeppe Kofod mandag formiddag om evakuering af udsendte medarbejdere og lokalt ansatte fra Kabul.

- Det er godt at konstatere, at Danmark, som et af de få lande, er lykkedes med at få flykapacitet i området, siger han.

Sent søndag aften oplyste forsvarsminister Trine Bramsen (S), at man havde fået et antal danskere og nordmænd ud af Afghanistan.

Jeppe Kofod kan ikke oplyse, om de personer, der er kommet ud af Afghanistan, er ankommet til Danmark.

/ritzau/