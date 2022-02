Jeppe Kofod: Russisk-ukrainsk krig vil være katastrofal

Situationen mellem Rusland og Ukraine spidser mere og mere til. Det kan ende i en krig mellem de to lande, der vil få katastrofale menneskelige konsekvenser, advarer udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Det gør han, efter at USA's præsident fredag advarede om, at en russisk invasion af Ukraine virker nært forestående.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at den allerede ekstremt alvorlige situation er skærpet yderligere de sidste par dage, siger Jeppe Kofod og fortsætter:

- Det er helt uhørt i det moderne Europa at se 150.000 soldater linet op ved grænsen i angrebsformation - klar til at angribe et frit, demokratisk, suverænt land som Ukraine. Det gør, at vi må tage alle forholdsregler.

Det vil i givet fald være ikke første gang i nyere tid, at Rusland er gået ind i nabolande. I 2008 blev Georgien invaderet og i 2014 annekterede Rusland Krim-halvøen, efter at russiske separatister havde overtaget den.

Hvis russiske tropper går ind i Ukraine og overtager hele eller dele af landet, vil det dog ikke være at sammenligne, siger Jeppe Kofod.

- Det vil være en krænkelse af Ukraines suverænitet. Et land, der er medlem af FN og har ret til sikre grænser. Gør man dette her, så starter man de facto en krig mod Ukraine, siger Jeppe Kofod og fortsætter:

- En krig, der kan medføre gigantiske tab og være ødelæggende for den europæiske sikkerhed. Samt være et brud på alle normer og regler.

Nato, USA og Europa har hidtil meldt ud, at en invasion vil blive mødt af sanktioner mod Rusland. Men at Ukraine altså ikke vil få hjælp af vestlige styrker i direkte kamp mod Rusland.

Om hvorfor sanktioner er nok, siger Jeppe Kofod:

- Sanktioner er mange ting. Og dette her vil være de mest omfattende nogensinde mod Rusland.

- Det vil ramme deres finansielle sektor og deres banker. Det vil ramme præsident Vladimir Putin personligt og folkene omkring ham.

- Der vil være sanktioner mod Ruslands økonomi, der vil gøre det svært for Putin at regere. Og eksportrestriktioner, der vil ramme Ruslands evne til at producere varer, siger Jeppe Kofod og afslutter:

- Det vil være omfattende og et kæmpe chok for Rusland. Det er vi klar til, for det må ikke være straffrit at invadere et suverænt land.

/ritzau/