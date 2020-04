Jeppe Kofod: USA's aftale med Grønland er kun første skridt

Et øget samarbejde mellem rigsfællesskabet og USA er helt naturligt, mener udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Selv om flere partier i Folketinget har været stærkt imod øget økonomisk støtte fra USA til Grønland, erklærer udenrigsminister Jeppe Kofod (S) sig meget glad for torsdagens aftale, der betyder, at USA sender 83 millioner kroner til Grønland.

Det har været en prioritet for regeringen, at USA's øgede interesse i Arktis og Grønland skulle komme det grønlandske samfund til gode, siger han.

- Den nye bevilling vil jo fremme udviklingen af turisme, uddannelse, råstoffer og mere.

- Det er et første skridt i det her samarbejde, og det er også noget, Grønlands regering hilser velkommen.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har flere gange snakket varmt om Arktis-området, herunder Grønland, som han har ytret ønske om at købe.

Senere på året åbner USA et konsulat i Nuuk i Grønland.

Jeppe Kofod erkender, at der selvfølgelig er tale om en "noget-for-noget"-handel.

Eksempelvis er der blevet spekuleret i, om USA har militærstrategiske bagtanker. I forvejen råder amerikanerne over Thulebasen på Grønland.

Men ifølge Jeppe Kofod stikker det her dybere end blot en transaktion.

- Det er ingen hemmelighed, at USA har en interesse for Grønland. På den måde går det jo begge veje.

- Det er et ønske om at fordybe et partnerskab, et strategisk samarbejde, vi har haft i mange år. Også på områder, hvor vi i længere tid har efterspurgt amerikansk engagement.

- Man kunne sagtens forestille sig, at det her fører til endnu mere samarbejde. Nu åbner man konsulatet, og det danner jo grobund for at uddybe samarbejdet. Det glæder os, siger Jeppe Kofod.

Hvad næste skridt er, kan der dog ikke siges meget om endnu.

Udenrigsministeren er ikke bange for, at det øgede samarbejde og USA's stigende interesse for Grønland kan skabe splittelse i rigsfællesskabet.

Det har eksempelvis SF's Karsten Hønge advaret imod.

- Tværtimod oplever jeg, at rigsfællesskabet bliver styrket her, siger Jeppe Kofod.

