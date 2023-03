Jeppe Kofod vil være EP-kandidat: Indstillet af lokalforening

Tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod (S) forsøger at blive kandidat ved valget til EU-Parlamentet.

Han er tirsdag aften blevet indstillet af Socialdemokratiet på Bornholm til at blive kandidat, oplyser kommuneforeningen på Bornholm.

Hvorvidt Jeppe Kofod ender på stemmesedlen afgøres på et møde i repræsentantskabet for Socialdemokratiet i Hovedstaden 14. maj.

Jeppe Kofod, der tidligere har siddet i både Folketinget og EU-Parlamentet, var fra 2019 til 2022 udenrigsminister.

Ved valget i 2022 fik han ikke nok stemmer til en plads i Folketinget.

Han blev i stedet suppleant, og da partifællen Mette Gjerskov gik på sygeorlov, kom han derfor tilbage.

Mandag løftede Jeppe Kofod sløret for, at et kandidatur til EU-Parlamentet kunne være en mulighed uden dog at bekræfte det.

- Jeg har fået mange opfordringer til at stille op til EP (EU-Parlamentet, red.) i 2024, hvor jeg blandt andet som tidligere udenrigsminister igennem 3,5 år vil kunne gøre en forskel for Danmark, skrev han i en mail til TV 2 Bornholm.

Tirsdag er katten så formelt ude af sækken. Nu er Jeppe Kofod indstillet med det formål at blive kandidat.

Det vil i så fald være Kofods anden tur i EU-Parlamentet.

Fra 2014 til 2019 sad Kofod i Europa-Parlamentet, inden han blev udenrigsminister i S-regeringen efter folketingsvalget i 2019. Dengang var han blevet genvalgt til endnu en periode i Europa-Parlamentet.

Inden da var han fra 1998 til 2014 medlem af Folketinget. I alle årene var han valgt på Bornholm.

Ved valget i 2022 var han dog opstillet i en kreds på Sjælland. Her fandt han ikke vælgernes nåde.

Da den nye SVM-regering blev dannet, måtte han også opgive posten som udenrigsminister, hvor han blev afløst af Lars Løkke Rasmussen (M).

Da Jeppe Kofod kom tilbage til Folketinget i sidste måned, lagde han ikke skjul på, at han godt kunne lide jobbet som udenrigsminister og gerne var fortsat:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at mit ønske var at fortsætte mit vigtige hverv som udenrigsminister.

- Og så er det klart, at jeg stiller op i politik, fordi jeg gerne vil gøre en forskel. Og det kan man jo gøre på mange måder. Både i og uden for Christiansborg, sagde han dengang.

Der er valg til EU-Parlamentet i 2024.

Ved seneste valg til EU-Parlamentet fik Jeppe Kofod som Socialdemokratiets spidskandidat cirka 189.000 stemmer i hele landet.

