Jeppe Kofods øverste embedsmand skifter job

Udenrigsministeriets departementschef, Lars Gert Lose, har fundet et nyt job og fratræder derfor med udgangen af januar. Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Lars Gert Lose skifter rollen som embedsmand ud med en nyoprettet stilling hos Copenhagen Infrastructure Partners. Her skal han være chef for kommunikation, marketing og global interessevaretagelse.

- Et par gange i løbet af livet er man heldig at få et tilbud, som man simpelthen ikke siger nej tak til, siger han i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen ønsker udenrigsminister Jeppe Kofod (S) tillykke med stillingen, men lægger ikke skjul på, at han gerne havde holdt på sin øverste departementschef.

- Lars Gert Lose har leveret en forbilledlig indsats som departementschef, og det er utvivlsomt et tab for udenrigstjenesten, at han har valgt at takke ja til en topstilling i det private, siger Kofod i pressemeddelelsen.

- Selv vil jeg ikke lægge skjul på, at jeg er ærgerlig over ikke at kunne fortsætte det tætte samarbejde med Lars.

Han kalder videre den nu afgående departementschef for en af landets "absolut dygtigste embedsmænd og diplomater".

Lars Gert Lose har været departementschef i Udenrigsministeriet siden 2019. Inden da var han fra 2015 til 2019 ambassadør i USA og har været i Udenrigsministeriet siden 1997.

