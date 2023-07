Jes Dorph samler penge ind til retssag mod advokat

Jes Dorph-Petersen har oprettet en støtteindsamling til sin retssag mod advokat Yvonne Frederiksen.

Det skriver den tidligere TV 2-vært på Facebook.

Han har stævnet Yvonne Frederiksen fra advokatkontoret Norrbom Vinding i forbindelse med den advokatundersøgelse, som ledte til Jes Dorph-Petersens afskedigelse på TV 2.

I Facebook-opslaget skriver han, at indsamlingen forhåbentlig kan dække nogle af sagsomkostningerne, da der er mange omkostninger forbundet med at føre "en retssag af denne type".

Indsamlingen går under navnet "Støt Jes Dorph-Petersen" og er godkendt af Civilstyrelsen, skriver han i opslaget.

Weekendavisen kom tilbage i maj i besiddelse af stævningen, som er indgivet ved Københavns Byret.

Her fremgik det, at Jes Dorph-Petersen kræver 1.639.508 kroner i erstatning for svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og psykologbistand.

TV 2 igangsatte i efteråret 2020 en undersøgelse om sexisme og kulturen på fjernsynsstationen. Dette skete, efter at flere kvinder stillede sig frem og fortalte om krænkende oplevelser på TV2.

Det var advokatbureauet Norrbom Vinding, der stod for undersøgelsen. Jes Dorph-Petersen blev fyret efter undersøgelsen.

Dorph-Petersens advokat, Julie Stage, svarede på vegne af sin klient til Weekendavisen i maj på baggrunden for stævningen af advokat Yvonne Frederiksen.

"Det er min klients opfattelse, at Yvonne Frederiksen i forbindelse med undersøgelsen har undertrykt åbenlyst relevante oplysninger og undladt at interviewe personer, der besad viden af afgørende betydning for den troværdighedsvurdering, som hun skulle foretage af hans og Therese Philipsens forklaringer," sagde hun.

Therese Philipsen var en af de kvinder, som anklagede Jes Dorph-Petersen for seksuelle krænkelser.

Jes Dorph-Petersen skriver i sit Facebook-opslag mandag aften, at advokatundersøgelsens resultat har medført en "meget betydelig nedgang" i hans indkomst.

I tilfælde af overskud fra indsamlingen vil pengene gå til tænketanken Justitia, skriver han videre.

/ritzau/