Joachim B. Olsen: Særlig uacceptabelt at true politikere

En 53-årig mand er blevet dømt for på Facebook at true Joachim B. Olsen med "en på tuden".

Folketingspolitikeren Joachim B. Olsen (LA) er godt tilfreds med, at en 53-årig mand er blevet dømt for at fremsætte trusler mod ham.

Det siger han tidligt fredag morgen.

- Jeg synes, det er godt, at man bliver dømt, når man truer andre. Det er fuldstændig uacceptabelt. Man skal ikke true nogen borgere med vold.

Ifølge Frederiksborg Amtsavis havde den 53-årige mand, der har fået 30 dages betinget fængsel, truet politikeren med "en på tuden".

Og Joachim B. Olsen mener, at det særlig alvorligt at true politikere.

- Det er ikke værre, at jeg er blevet truet, end at alle mulige andre bliver det. Men jeg synes, det er lidt skærpende, at man truer folkevalgte politikere, fordi man på den måde også truer en institution, siger han.

Han mener i øvrigt, at den slags trusler tidligere hørte til på bodegaen.

- Jeg tror, at de fleste af de her typer, det er folk, der før i tiden sad på en bodega og sagde ting. Nu har de så fået sociale medier, hvor de kan skrive tingene, lyder det fra politikeren.

/ritzau/