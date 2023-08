Hustruens ben var sort. Men hos 112 mødte Jørgen kun teknisk besvær

“Det er ikke i orden, at jeg bliver afvist, fordi jeg ikke kan finde ud af at bruge en mobiltelefon og åbne et videolink i en presset situation,” siger Jørgen Skov Jørgensen til DR.

En akut situation endte for ham med digitale udfordringer i kommunikationen med et alarmberedskab, der, ifølge ham, ikke ville tage højde for folk med mindre stærke tekniske evner.

Den 67-årige pensionist fra Næstved ringede i påsken til alarmcentralen på 112, efter han flere gange uden held havde forsøgt at komme igennem til vagtlægen. Han var bekymret for sin kone, der nogle dage forinden var faldet på scooter og slået sit ben, som nu var blevet både sort og smertefuldt. Han frygtede, hun havde fået koldbrand i benet.

Men det skulle vise sig at blive svært at få hjælp.

Måtte køre til Slagelse

Da Jørgen Skov Jørgensen kom igennem til alarmcentralen, ville sundhedspersonalet i den anden ende af røret gerne undersøge benets tilstand via et videoopkald. Alarmcentralens medarbejder sendte derfor et videolink til Jørgen Skov Jørgensens telefon, så han kunne starte et videoopkald med en sundhedsfaglig person. Men han kunne ikke åbne linket.

Da det ikke kunne lade sig gøre at gennemføre videoopkaldet, blev Jørgen Skov Jørgensen blot stillet videre til vagtlægen, som han altså allerede forinden – forgæves – havde forsøgt at få fat på.

Så nu var han nødt til at tage sagen i egen hånd og kørte sin kone ind til skadeklinikken i Næstved. Har blev han også først afvist, fordi han ikke var blevet henvist fra akutnummeret 1818. En læge endte med at sende parret videre til Slagelse Hospital.

Først da Jørgen Skov Jørgensen havde kørt dertil, 45 kilometer fra Næstved, blev hans kone tilset og opereret akut, hvor lægerne fjernede død hud og væv fra hendes ilde tilredte ben.

Hun var efterfølgende indlagt i 28 dage på Slagelse Hospital.

Et A- og et B-hold

Lægefaglig vicedirektør i Region Sjælland, Lars Bredevang Andersen, beklager over for DR hændelsen, men mener ikke, at alarmcentralens personale har handlet forkert, da det var vurderet, at Jørgen Skov Jørgensens kone ikke var i livsfare.

Han medgiver dog, at alarmcentralens medarbejdere i nogle tilfælde bør være hurtigere til at udelukke brugen af digitale værktøjer, hvis personen, der henvender sig, ikke er i stand til at bruge dem korrekt.

"Vi bruger relativt lang tid på at understøtte borgerens evne til at benytte videoen og måske netop i dette tilfælde burde have slået op i banen og valgt en anden tilgang tidligere,” siger han til DR.

Hos patientforeningen Danske Patienter ser de meget alvorligt på udfordringen med at bruge digitale løsninger som et obligatorisk hjælpemiddel til sundhedshenvendelser, da det vil have konsekvenser for mindre tekniske stærke mennesker.

“Folk, der har svært ved at betjene en mobiltelefon eller bruge digitale værktøjer som et videolink, risikerer at blive tabere i fremtidens sundhedsvæsenet,” siger Morten Freil, direktør i Danske Patienter, til DR's radioavis.

Han er bekymret for, at det vil opdele patientgrupper i et A- og B-hold.

“Hvis vi begynder at stille krav om, at patienter skal have kontakten digitalt, så er det de mest ressourcestærke, der får den bedste behandling i sundhedsvæsenet,” siger Morten Freil.