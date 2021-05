Venner og familie til bisættelse: ”Johannes Møllehave var en gave”

"Johannes Møllehave hørte evangeliske efterklange overalt," lød det fra sognepræsten til Johannes Møllehaves bisættelse, hvor mange kom for at sige "tak, tak, tak" til manden, der aldrig manglede ord

Bowlerhatten og Johannes Møllehaves berømte sølvknappede stok var det sidste, bedemanden lagde på kisten, før bisættelsen af den store danske præst, forfatter og foredragsholder gik i gang i Lindevang Kirke på Frederiksberg lørdag eftermiddag. På forsiden af sanghæftet til lejligheden havde familien også trykt Mette Dreyers tegning af Johannes Møllehave, der smilende løfter på bowleren støttende til sin stok. Og på sangbladets bagside fik den velklædte rimsmed selv det sidste ord til forsvar for sin stok og bowler:

”Selv nære venner siger, det er krukkeri at gå med bowler og stok. Måske, men jeg siger: Indtil I skovler tre skovle jord på mine knogler, så vil jeg blive ved med at gå med stok og bowler.”

Lørdag eftermiddag var det så Johannes Møllehaves familie og venner som Mogens Lindhardt, Anne Linnet med sin søn Xander, filminstruktørerne Anne Wivel og Peter Klitgaard, forfatterne Synne og Joakim Garff og chefredaktør Erik Bjerager med hustruen Anna Lise Bjerager, der var mødt frem for at løfte på hatten for manden, der aldrig manglede ord og som døde i mandags, 84 år gammel. Og ordene og Ordet var også et stærkt omdrejningspunkt i meget af det, der blev sagt til bisættelsen.

Præsten Christiane Gammeltoft-Hansen læste til lejligheden op fra prologen i Johannesevangeliet.

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset,” citerede sognepræsten, mens der var stille i kirken. For ordene om Johannes Døberen syntes pludselig også at passe perfekt på Johannes Møllehave, som mange jo opfattede som hele Danmarks præst.

Johannes Møllehave var trods sine mange talenter ikke selv lyset, men han pegede på lyset i alt, hvad han sagde og skrev. For selvom han var kendt for meget, var han først og fremmest præst.

”Johannes hørte evangeliske efterklange overalt. For ham var der ikke langt fra forsamlingshus til kirke, fra salme til vise, fra børnefortælling til filosofisk værk, fra dybsindig eftertanke til bogstavrim. I det alt sammen pegede han på, at vi bor i Åndens rige,” sagde Christiane Gammeltoft-Hansen i sin begravelsesprædiken.

”Lyslevende har vi ham i erindring, når vi synger hans sange og salmer og læser hans ord. Ligesom vi har ham med os oppe bag øjnene. Her træder han frem med bowlerhatten, stokken, den viltre gestik, med stemmens klang, den melodiske frasering, den pludselige acceleration, det store crescendo hen imod hans sætningers højdepunkter,” sagde hun, inden hun vendte tilbage til Johannesevangeliet.

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet blev kød og blod. Sådan ankom Kærligheden til verden. Som kød og blod fik Kærligheden skikkelse, kom os i møde med barmhjertighed og forbandt sig med os som en kærlighed, vi kan give videre til hinanden. Kærligheden elskede, indtil døden på et kors og verden den blev stille. Men på tredje dag stod solen op, og levende går Kristus os i møde. Det begynder godt, og det ender godt,” sagde hun med en indbygget henvisning til Kristeligt Dagblads chefredaktør Erik Bjeragers samtalebog ”Det ender godt” med Møllehave om døden. For den store evangeliefortælling peger lige ind i et evigt forår i paradiset hos Gud, og for Møllehave var evighedshåbet lige så lysegrønt som forårsblomsterne i hans smukke bårebuket, der også pegede lige op mod himlen fra sin plads ved alteret.

”Det er den ramme, inden for hvilken vi lever det liv, vi har fået givet. Johannes døde en mandag morgen, mens solen bragede ind ad vinduerne. I dag siger vi farvel. Vi gør det i tillid til, at det, der for os er en afsked, for ham er en ankomst. Det levende ligger forude,” sagde Christiane Gammeltoft-Hansen.

Selvom der stadig var få ledige pladser tilbage i kirken, var der mødt langt flere op til, at det var forsvarligt at synge fællessang. Men et stærkt musikalsk hold med blokfløjtestjernen Michala Petri, pianist og organist Mads Granum og sangerne Kaya Brüel og Anna Wierød i spidsen sørgede alligevel for, at der også blev smukke ordløse oplevelser i kirken, ligesom hele to af Møllehaves egne salmer blev sunget, så enhver kunne høre, hvordan Møllehave kunne rime om andet end stokke og bowlerhatte.

Først sang Kaya Brüel, ligesom hun i øvrigt også gjorde forleden i DR’s morgensang, Møllehaves salme ”Vi trækker streger”, som for nyligt blev optaget i den nye højskolesangbog. Salmen skrev Møllehave i 1992, efter han havde været præst i Vridsløselille Statsfængsel, hvor selv forbryderne satte streger og skel ”imellem andre og os selv”, men salmen ender godt hos Jesus:

”Han slog en streg over hver en streg/, som sættes mellem dig og mig./ Så ikke én af dem Vorherre skabte/ skal kaldes udenfor og helt fortabte.//Et kors det danner, naturligvis/og det blev så hans kærlighedspris./ Og alle de der faldt uden for stregen/dem slog han følge med på hele vejen.”

Herefter sang hun også ”Nåden er din dagligdag”, som DR’s morgenandagt lørdag morgen i øvrigt bragte til minde om Johannes Møllehave.

Inden kisten blev båret ud til rustvognen, delte Johannes Møllehaves børn Tomas og Katrine også minder om deres berømte far, som ikke troede på opdragelse, men på ”opelskelse”, som datteren sagde i sin tale, mens Tomas Møllehave huskede, hvordan faderen havde opfundet ordet ”medglæde”, fordi det altid er godt at kunne glæde sig sammen med andre. For Johannes Møllehave var glæden en livsfilosofi, som han altid forsøgte at vende tilbage til - især gennem litteraturen og trøsten fra evangeliet. Som det både blev sagt af hans børn og sognepræsten i kirken, kendte Johannes Møllehave til alle slags følelser fra depression til barnlig begejstring over enhver ny dag. Men datteren Katrine sammenvævede både hans livsfilosofi og mindet om ham med ordene: ”Tak, tak, tak!”