Forfatter og præst Johannes Møllehave er død, 84 år. Han efterlader sig tre børn

Johannes Møllehave er død efter længere tids sygdom. Han blev 84 år, skriver Politiken. Det fremgår ikke, hvor avisen har oplysningerne fra.

Han har gennem sit liv været kendt som præst, forfatter, digter, debattør, foredragsholder og provokatør.

Johannes Møllehave blev teologisk kandidat i 1963 og fungerede siden som præst flere steder, blandt andet i Vridsløse Statsfængsel.

Ved siden af sin præstegerning skrev han en lang række digte og romaner.

Mere end 40 udgivelser blev det til, siden han som 11-årig producerede sætningen: I Kolding by ligger et stykke leverpostej med næsen i sky.

Det var efter sigende den unge mands første konkrete livtag med litteraturens kunst.

Det var da også hans kreative evner som pennefører og storyteller, der kanoniserede Johannes Møllehave i den offentlige bevidsthed.

Gennem sin karriere blev han belønnet med adskillige store vægtige litteraturpriser, heriblandt Boghandlernes Gyldne Laurbær, som han modtog i 1980.

I 2012 fik han tildelt Publicistprisen af Den Danske Publicistklub for et forfatterskab, der var "præget af sans for både humor og alvor".

- Han har skrevet bøger, bibelske gendigtninger, været en enestående litteraturformidler ved litteraturbeskrivelser med særlig vægt på så vidt forskellige som H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, Shakespeare og Storm P., lød begrundelsen dengang.

Efter en stor hjerteoperation i 1997 og to blodpropper i hjernen i 2008, besluttede Møllehave i 2009 at stoppe med at rejse rundt i landet som blandt andet foredragsholder.

- Jeg vil nødig huskes som ham, der ikke kunne huske sine foredrag, lød forklaringen dengang.

Johannes Møllehave efterlader sig børnene Tomas, Mikkel og Katrine.

