Danskere forsøger at hjælpe de ukrainske flygtninge på flere forskellige måder. Mange har doneret tøj og penge, men nogle har valgt at køre mod den ukrainske grænse for at hjælpe dem til Danmark. Men det er ikke lige nemt for alle, fortæller Johnny Taltavull Rønved fra Hadsten i Østjylland, som har planer om at køre til grænsen ved Moldova.

