Johnson & Johnson-problemer kan forsinke vaccinationer tre uger

Hvis ikke man kan bruge vaccinen fra Johnson & Johnson, betyder det tre ugers forsinkelse i vaccineindsatsen.

Det danske vaccineprogram står til at blive udskudt med tre uger, hvis covid-19-vaccinen fra Johnson Johnson ikke bliver taget i brug.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen til Berlingske.

Dermed vil alle voksne først være tilbudt en vaccine ved udgangen af august, skriver avisen.

Vaccinen, som er udviklet af det hollandske firma Janssen, men leveres af det multinationale medicinalselskab Johnson Johnson, er i øjeblikket sat i bero i USA, efter at seks vaccinerede kvinder har fået blodpropper.

Kvinderne havde alle et sygdomsbillede, der lignede det, som enkelte patienter fik af AstraZeneca-vaccinen, der for nylig blev pillet ud af det danske vaccineprogram - lavt antal blodplader og flere blodpropper på én gang.

Sundhedsstyrelsen understreger over for Berlingske, at "der er tale om et tænkt scenarie".

Vaccinen er i øjeblikket stadig en del af den gældende plan for vaccinationen af den danske befolkning.

/ritzau/