Johnson og Johnson bliver tilbudt mod betaling

Fra starten af næste måned anvendes vaccinen ikke længere i tilvalgsordningen.

I stedet bliver den frigivet til brug i privat regi i Danmark. Blandt andet som et tilbud til søfolk og udenlandsdanskere.

Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Der bliver derfor etableret en ordning, som ligner den, der allerede eksisterer for rejsevacciner og andre vacciner uden for de offentlige vaccinationsprogrammer.

Alle personer i Danmark uanset nationalitet - herunder personer på gennemrejse eller meget kort ophold i Danmark - skal dermed fra september kunne købe en vaccination. Det skal ske efter lægelig ordination, oplyser Sundhedsministeriet.

Regeringens nye ordning gør det muligt for blandt andre besætningen på skibe, der ankommer til Danmark, at blive vaccineret.

Og det vækker stor glæde hos Danske Rederier, fortæller administrerende direktør Anne H. Steffensen:

- Vi er simpelthen så glade for, at vi har fået denne mulighed. For søfolk, der påmønstrer og afmønstrer i hele verden, er det afgørende, at de er vaccineret.

Ordningen får stor betydning for en del danske rederier, som har søfolk fra tredjelande på lønningslisten.

- Det betyder meget for os, fordi vi har mange søfolk fra tredjelande, der endnu ikke er blevet vaccineret.

- De kommer fra lande som Indien og Filippinerne, hvor de ikke har samme vaccinationsprogrammer som i Danmark, siger Anne H. Steffensen.

I praksis vil det være private virksomheder, som vil stå for vaccinationerne.

Anne H. Steffensen bekræfter, at det bliver rederierne, der betaler vaccineregningen og på den måde tager ansvar for deres ansatte.

De gældende indrejserestriktioner vil også gælde for personer, som rejser til Danmark med henblik på vaccination.

