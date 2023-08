Jon Stephensen forkorter orlov og er tilbage i Folketinget

Folketingsmedlem og løsgænger Jon Stephensen er vendt tidligere tilbage til Folketinget tidligere end ventet.

Det skriver Ekstra Bladet.

Stephensen, der for nylig har meldt sig ud af Moderaterne efter mistillid fra folketingsgruppen, har tidligere sagt, at han ville fortsætte selvbetalt orlov frem til Folketingets åbning 3. oktober.

Men han er altså tilbage mere end en måned tidligere end annonceret.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jon Stephensen tog orlov fra Folketinget i april efter en række møgsager, blandt andet omhandlende upassende beskeder til en 19-årig kvindelig partifælle.

Han skrev blandt andet til hende, at hun virkede klog, og at hun var "smuk med den lækreste krop".

Han meddelte torsdag i sidste uge, at han havde meldt sig ud af Moderaterne, men han beholder sit mandat.

Det skete, efter at Moderaternes folketingsgruppe tirsdag havde haft et møde, hvor der ifølge partiet var enighed om, at Jon Stephensen ikke kunne vende tilbage til gruppen.

Moderaterne fortalte ellers undervejs i Stephensens orlovsperiode, at han måske kunne vende tilbage, og at han havde mulighed for at få sit kulturordførerskab tilbage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Partiets leder, Lars Løkke Rasmussen, har fortalt, at det var ham, der overbragte beskeden til Stephensen, der fik at vide, at han ingen fremtid havde i partiet.

- Hele folketingsgruppen havde den følelse, at Moderaterne ville være et bedre sted, hvis Jon ikke kom tilbage. Så det har jeg meddelt ham i klare, utvetydige vendinger, sagde Løkke til TV 2 torsdag.

Jon Stephensens afgang fra Moderaterne betyder også, at regeringen er blevet et mandat mindre - fra 89 til 88 - men stadig har flertal med de nordatlantiske mandater.

Det har indtil videre ikke været muligt at få en kommentar fra Jon Stephensen om udmeldelsen.

/ritzau/