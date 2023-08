Jon Stephensens ordførerskaber overtages af tre hos Moderaterne

Moderaterne har fordelt de fire ordførerskaber, som partiets tidligere folketingsmedlem Jon Stephensen havde.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Jeppe Søe bliver ny udenrigsordfører. Mike Villa Fonseca bliver ny kulturordfører, mens Nanna W. Gotfredsen bliver ny ordfører for Grønland- og Færøerne.

I sidste uge kom det frem, at Stephensen var færdig i Moderaterne. Han har været på orlov siden april efter en række møgsager.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den seneste handlede om, at han havde sendt upassende beskeder til en 19-årig kvinde, som er medlem af Unge Moderater, og som han havde haft sporadisk kontakt med.

- Du virker klog og er smuk med den lækreste krop, skrev Stephensen i beskeden, som var imod partiets interne retningslinjer.

Stephensen, der blandt andet er tidligere direktør for teatret Aveny-T, har flere gange været i medierne, efter at han angiveligt skulle have opført sig grænseoverskridende.

TV 2 har eksempelvis beskrevet, hvordan Stephensen ifølge en række kilder fra teaterbranchen skabte et ubehageligt arbejdsmiljø med trusler, magtmisbrug og grænseoverskridende adfærd i sin tid på teatret.

Lean Milo har været Stephensens suppleant og varetaget ordførerskaberne i Stephensens fravær.

Artiklen fortsætter under annoncen

Moderaterne havde gerne set, at Stephensen havde udtrådt af Folketinget, så Milo kunne fortsætte. Men Stephensen har meddelt, at han fortsætter som løsgænger.

- Jon Stephensen er valgt ind på Moderaternes stemmer, og dermed havde vi selvfølgelig håbet, at han havde valgt at trække sig ud af Folketinget. Det har han ikke valgt at gøre, og det må vi tage til efterretning, udtalte gruppeformand Henrik Frandsen (M) i sidste uge.

- Det er hans beslutning. Men det havde måske været på sin plads, at han havde trukket sig og overladt mandatet, lød det fra Frandsen.

Stephensen er på orlov frem til 3. oktober, når Folketinget åbner.

/ritzau/