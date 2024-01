Jordskred i Randers har indtil videre kostet 41 millioner

Randers Kommune har mellem 19. december og 9. januar brugt 41.534.917 kroner eksklusiv moms på at forhindre forurening af Alling Å som følge af et jordskred.

Det fremgår af et brev sendt fra Randers Kommune til firmaet Nordic Waste, som TV2 Østjylland er i besiddelse af. Jordskreddet fandt sted ved Nordic Waste.

Randers Kommune anser Nordic Waste som ansvarlig for skaden, og regningen er derfor blevet sendt videre til firmaet.

I et orienteringsbrev til byrådsmedlemmerne i Randers skriver kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, at det er en foreløbig opgørelse, fordi der kan komme flere regninger for perioden.

Artiklen fortsætter under annoncen

I brevet, som er sendt til Nordic Waste, fremgår det ifølge TV2 Østjylland, at Randers Kommune har lagt ud for udgifterne.

'Dette udgør en likviditetsmæssig væsentlig belastning for Randers Kommune. Randers Kommune skal derfor opfordre til, at Nordic Waste A/S snarest muligt foretager betalingen', lyder det i brevet.

Kommunen tilbyder ifølge TV2 Østjylland, at Nordic Waste kan tilbageholde en procentdel af beløbet, da der er tale om en foreløbig opgørelse.

Jordskreddet ved Nordic Waste tog fart i starten af december. I midten af december forlod Nordic Waste selv opgaven med at få jordskreddet under kontrol. Og siden da har ansvaret altså ligget hos Randers Kommune.

Mandag oplyste Nordic Waste, at firmaet har igangsæt en uvildig undersøgelse af årsagen til jordskreddet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nordic Waste har hyret rådgivningsvirksomheden GEO til at analysere årsagerne bag jordskreddet. Undersøgelsen vil blive iværksat i marts eller april, fordi den ikke kan sættes gang, før jordskreddet er i ro, og der er mindre nedbør.

I en pressemeddelelse udsendt fredag hævdede virksomheden desuden, at den har brugt et tocifret millionbeløb i december på at sikre pladsen og forhindre jordskreddet i at sprede sig.

Den udlægning kunne Torben Hansen, der er borgmester i Randers, dog ikke genkende, sagde han.

/ritzau/