Josephine Fock efter flugt fra partiet: Alternativet består

Josephine Fock skriver i en udtalelse, at Alternativet består trods udmelding fra folketingsgruppe.

Fire ud af fem medlemmer af Alternativets folketingsgruppe har forladt partiet. Men partiet består.

Det siger politisk leder for partiet Josephine Fock mandag. Hun er ikke selv en del af folketingsgruppen.

- Jeg er ked af, at Uffe vælger at forlade partiet, som jeg har stiftet sammen med ham.

- Det er ikke nogen skyld, vi har et fælles ansvar. Jeg vælger at fokusere på, at Alternativet har en stærk platform, en fantastisk politik og en solid politisk organisation.

- Nu skal jeg sørge for, at vi arbejder videre. Jeg er ikke i tvivl om, at partiet kan overleve dette her, siger politisk leder for Alternativet Josephine Fock.

Efter mange ugers stor intern uro i partiet efter valget af Josephine Fock som politisk leder har mere eller mindre hele folketingsgruppen forladt partiet for at blive løsgængere.

Det drejer sig om stifter og tidligere politisk leder Uffe Elbæk, tidligere politisk ordfører Rasmus Nordqvist, Susanne Zimmer og Sikandar Siddique.

Eneste tilbageværende medlem af Alternativets folketingsgruppe er politisk ordfører Torsten Gejl.

- Jeg har ingen kommentarer, siger han kortfattet efter nyheden, mens Josephine Fock siger:

- Jeg er rigtig glad for, at vi bevarer ét folketingsmedlem og dermed er partiet jo stadig at finde på Christiansborg.

Josephine Fock skriver i en kommentar, at hun er "ked af, at vi i Alternativet er nået hertil", men at hun har respekt for beslutningen fra partiets nu forhenværende folketingsmedlemmer.

Hun byder dog også beslutningen velkommen.

- For nu står vi for alvor med muligheden for en ny begyndelse. Alternativet har et enormt stærkt fundament at bygge på, og nu skal vi rejse os igen.

- Vi har allerede partistrukturen, vi har et fantastisk politisk fundament, og vi har politisk valgte på alle niveauer, der brænder for projektet.

- Jeg anerkender, at det bliver hårdt arbejde for os. Men jeg ved, at vi kan klare det, skriver hun.

/ritzau/