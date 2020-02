Josephine Fock er valgt til ny leder for Alternativet

Fock vil arbejde tættere sammen med Mette Frederiksen end Uffe Elbæk, der selv var statsministerkandidat

Alternativet har fået ny leder. Lørdag gik Uffe Elbæk af efter seks år i spidsen for det parti, han selv grundlagde.

Hans afløser bliver medstifter af partiet Josephine Fock. Den 54-årige Josephine Fock lægger op til et tættere samarbejde med statsminister Mette Frederiksen (S).

Det kan få betydning i rød blok, hvor Uffe Elbæk fastholdt, at Alternativet under hans ledelse ikke pegede på Mette Frederiksen som statsminister, men i stedet var del af sin egen grønne blok.

Josephine Fock lægger op til en mere kompromissøgende linje, hvor Alternativet vil søge at komme med i flere forlig. Det mener hun, vil øge partiets indflydelse mere end at føre oppositionspolitik over for S-regeringen.

Efter valget sagde en rørt Josephine Fock til de omkring 600 medlemmer af Alternativet, der var samlet i Amager Bio i København:

- Tusind tak. Det er ekstremt overvældende. Da jeg sad derhjemme i morges, turde jeg ikke forberede en takketale.

- Alternativet er også mit barn. Men jeg vil gerne takke Uffe Elbæk for at starte partiet. Det var sindssygt vigtigt. Tak, fordi du tog mig ind fra starten, sagde Josephine Fock.

Trods sin store erfaring i partiet og fortid på Christiansborg står hun nu med en meget svær opgave. Alternativet blev næsten halveret fra ni til fem mandater ved valget i juni 2019.

Internt har der været splittelse blandt medlemmer, og Josephine Fock har selv ført valgkamp på, at partiet er "i krise".

Josephine Fock takkede efter sejren også de andre kandidater til lederposten, men "især Rasmus Nordqvist":

- Rasmus og jeg går rigtig langt tilbage til way before Alternativet. Vores ekskærester var gode venner. Jeg forstår, hvis Rasmus ikke synes, det er det fedeste lige nu. Men jeg vil arbejde tæt sammen med Rasmus, så vi får et godt samarbejde i folketingsgruppen, sagde hun.

Ud over den personlige forbindelse kan et godt forhold til Nordqvist vise sig at blive afgørende for Alternativets politiske fremtid. Fock sidder ikke i Folketinget. Hun skal dermed være leder for partiet fra en position uden for Christiansborg.

På samme tid sidder både Rasmus Nordqvist og Uffe Elbæk fortsat i Alternativets folketingsgruppe på Christiansborg. Det kan dermed blive vanskeligt for Josephine Fock at tegne en ny linje for partiet, hvis de to profiler på Christiansborg trækker i en anden retning.

Uffe Elbæk har dog varslet, at han endegyldigt er trådt ned fra lederposten og kun vil fungere som menigt folketingsmedlem med specifikke politikområder.

ritzau