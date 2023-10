Journalisthøjskole i Aarhus evakuerer efter voldsomt regnvejr

På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) i Aarhus er de studerende og ansatte blevet evakueret og sendt hjem som følge af et voldsomt regnvejr.

Det oplyser skolens presse- og kommunikationsansvarlige Dan Hansen til Ritzau.

Flere dele af Jylland har tirsdag været præget af kraftig regn, som man også har mærket til i Aarhus.

På DMJX begyndte vandet omkring klokken 9 at dryppe ind i skolens lokaler.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er mange steder på skolen, hvor der er vand på gulvet. Det er ikke sådan, at det er en Titanic-situation, men der ligger pænt meget vand, som man kan glide i. Jeg kan nærmest ikke huske før at have set så meget regn på så kort tid, siger Dan Hansen.

I løbet af formiddagen faldt en loftsplade ned på skolens førstesal, og det er risikoen for, at dette sker igen, som har ført til beslutningen om at aflyse al undervisning tirsdag.

- Det er ikke trygt at sidde derinde, når man tænker: gad vide, om der falder flere ned. Så vi tager ikke nogen chancer, siger Dan Hansen.

Præcis hvordan vandet er kommet ind på skolen, står ifølge den kommunikationsansvarlige endnu ikke klart.

DMJX ejer ikke selv skolens bygning, men lejer den af FEAS (Forskningsfondens Ejendomsselskab). DMJX’s bygningsafdeling er derfor nu i kontakt med FEAS om, hvordan situationen skal løses.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der kommer nogle herud og skal undersøge, hvordan det er sket. Om der er huller, der har fået vandet ind, eller om det er de store mængder vand på tagterrassen, der har gjort, at det kunne løbe ind, siger han.

Det er ifølge Dan Hansen endnu ikke til at sige, hvornår de studerende kan vende tilbage, men evakueringen gælder hele tirsdag, siger han.

DMI har varslet om kraftig regn tirsdag morgen for den nordlige, nordvestlige, centrale, sydlige og østlige Jylland. Regnvejret ventes at stå på frem til klokken 12.

/ritzau/