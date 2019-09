Journalistisk sprogrøgter Gert Smistrup er død

Gert Smistrup var med til at sætte det journalistiske sprog på formel. Han blev 97 år gammel.

Gert Smistrup, tidligere lektor på Danmarks Journalisthøjskole og kendt som journalistisk sprogrøgter, er død.

Han blev 97 år. Det oplyser familien til Ritzau.

Gert Smistrup var lektor på den dengang nyetablerede Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus fra 1971 til 1987.

På det tidspunkt var det journalistiske sprog ikke sat på formel, så undervisningsmaterialet måtte han selv stå for.

Sammen med kollegerne Hans Veirup og Ebbe Grunwald etablerede Gert Smistrup et helt nyt fagsprog om journalistisk sprog og formidling.

De tre sprogfolk skrev sammen "Det sproglige serviceeftersyn", som i årene frem blev biblen for masser af journalister. Senere kom andre bøger som "Journalistens sprog" og "At skrive godt".

Gennem sin undervisning inspirerede den journalistuddannede sprogrøgter kommende journalister til at turde skrive anderledes, at skrive levende og at bruge sprogets muligheder.

Smistrup var gennem årene også en skattet underviser i sprog på de journalistiske efteruddannelser i både Danmark og Norge.

Efter tiden på Danmarks Journalisthøjskole var Gert Smistrup en periode sprogchef i Det Berlingske Hus.

Tæften og interessen for det sproglige er gået i arv til datteren Trine Smistrup, der er freelancejournalist og har fortsat arbejdet med at få journalister til at skrive på en letlæselig og forståelig måde.

Gert Smistrup nåede at være enkemand i et år. Hans hustru døde sidste år.

/ritzau/