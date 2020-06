Joy Mogensen er indstillet til folketingskandidat i Slagelse

Fra 2011 til 2019 var Joy Mogensen borgmester i Roskilde. Snart er hun folketingskandidat i Slagelsekredsen.

Kirke- og kulturminister Joy Mogensen (S) er indstillet til folketingskandidat for Socialdemokratiet i Slagelsekredsen.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Joy Mogensen var en af to, som sidste år blev hentet ind ude fra, da ministerholdet skulle sættes efter folketingsvalget. Hun takkede ja til ministerposten. Og i den forbindelse takkede hun af som borgmester i Roskilde.

Den anden var Jeppe Kofod. Han blev udenrigsminister og forlod derfor sin plads i Europa-Parlamentet.

Slagelsekredsens tre partiforeningsbestyrelser har sagt god for Mogensens kandidatur. Den endelige vedtagelse finder sted på kredsens repræsentantskabsmøde 17. august.

- Vi kan præsentere en kandidat fra øverste hylde, siger Tony Bomholt Rasmussen, der er kredsformand i Socialdemokratiet Slagelse Kommunekreds, i en pressemeddelelse.

- Det er en kandidat, der står mål med kredsens størrelse og vores ambition om at have et folketingsmedlem, der sætter aftryk og er med i inderkredsen af Socialdemokratiet og medlem af regeringen, siger han.

Mogensen ser frem til at repræsentere Sjælland og Slagelse.

- Jeg har kæret mig om Sjælland hele mit liv. Det er et område af Danmark, der har brug for socialdemokratiet til at sikre uddannelser, investeringer, arbejdspladser og fritidsliv, siger ministeren i pressemeddelelsen.

- Jeg glæder mig meget til at sætte Slagelse og Sjælland på dagsordenen, og til at arbejde for liv og muligheder med en stærk og dedikeret socialdemokratisk kreds.

Mogensen var borgmester i Roskilde fra 2011 til 2019. Og den kommende opstilling betyder altså, at vælgerne i Roskilde igen får mulighed for at sætte kryds ved Mogensens navn.

I forbindelse med kommunalvalget i 2017 fik hun 14.961 personlige stemmer. I Roskilde-kredsen er folketingsmedlem Mette Gjerskov (S) opstillet.

/ritzau/