Joy Mogensen forsømte samtalen

Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) trak sig søndag fra begge sine ministerposter. Det skete på bagkant af den coronakrise, der har ramt kultur- og kirkelivet særdeles hårdt, og hvor aktørerne fra begge ministerområder undervejs har kritiseret hende hårdt for at være alt for usynlig. Hun blev opfattet som en modspiller snarere end som en medspiller, og især på kulturområdet viste det sig fatalt.