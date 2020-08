Joy Mogensen: Googles censur er grænseoverskridende

Ministeren har inviteret virksomheden til et møde, efter at Google har blokeret al dansk musik.

Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen (S) vil have Google til at forklare sig.

Det sker, efter at virksomheden for lidt over en uge siden blokerede al dansk musik omfattet af Koda fra den danske YouTube. Dernæst fjernede Google adgangen til DR's Ramasjang-app fra den digitale butik Google Play i sidste uge.

- Jeg vil nu invitere Google/YouTube til et møde med kultur- og medieordførerne for at høre deres (Googles red.) tanker om den rolle, som Google spiller på det danske marked.

- Det er der flere grunde til: At Google fjerner adgangen til Ramasjang-app'en på grund af lakridspiber er grænseoverskridende. Google skylder også at skabe klarhed om, hvordan og hvor meget kunstnere aflønnes, og hvad de vil gøre for at sikre rettigheder og en rimelig afregning, skriver Joy Mogensen (S) i en mail til Ritzau.

Google begrundede blandt andet beslutningen om Ramasjang-appen med, at værten Kristian Gintberg i programmet "Ramasjang Mysteriet" tilbyder en lakridspibe til sine børnemedhjælpere.

Det betegnede Google som "promovering af tobaksprodukter". Det var altså et brud på de regler, der skal følges, hvis en app skal betegnes som familievenlig på Google Play. Det har Politiken tidligere skrevet.

Kort tid efter beslutningen ombestemte Google sig dog. Appen er derfor igen tilgængelig til download på Play.

Det samme gælder midlertidig ikke for al dansk musik omfattet af Koda, som techgiganten har fjernet fra den danske YouTube.

Det skyldes, at Google og Koda ikke har kunnet lande en ny aftale for brug af dansk musik på YouTube.

Koda administrerer rettigheder for komponister og sangskrivere.

- Det er en kæmpe udfordring for udbredelsen af dansk musik, at en dominerende platform som YouTube (Google) fjerner danske titler fra platformen på grund af en rettighedskonflikt mellem Koda og YouTube.

- Det illustrerer, hvor stort et problem techgiganterne er i en moderne medieverden: De er ikke til at komme udenom, men de respekterer ofte ikke den indholdsproduktion eller de markeder, som de agerer på og profiterer af. Det gælder især musik, men også andet indhold, skriver Mogensen (S)

Musikken vil igen være tilgængelig på den danske YouTube, når der lander en aftale mellem Koda og Google.

Det har direktøren for YouTube Music i Europa, Dan Chalmers, tidligere udtalt.

