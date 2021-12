Joy Mogensen om ministertid: Det har givet nogle ar

Trods kritik gennem to år som kulturminister har Joy Mogensen ikke fortrudt, at hun sagde ja til jobbet.

Tidligere minister Joy Mogensen (S) ville gerne have kendt mere til forskellene på at være borgmester i Roskilde og minister i et stort landspolitisk spil, inden hun i 2019 takkede ja til at blive kultur- og kirkeminister i statsminister Mette Frederiksens (S) regering.

Det siger hun i sit første interview, siden hun fratrådte som minister i august, i podcastserien "Kulturministrene", der er produceret for mediet Kulturmonitor og Kulturmødet. Det skriver Politiken.

Ifølge Joy Mogensen oplevede hun, at der var en forskel i, at i kommunalpolitik går man bare i gang og kan dårligt vente, hvis der er enighed om en sag.

Imens er der i landspolitik "meget mere magt". Og selv om man er enige om, at noget skal gennemføres, skal der alligevel "spilles kispus om det", siger hun ifølge Politiken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Joy Mogensen, der er tidligere borgmester i Roskilde Kommune, nåede at være minister i to år. Hun blev hentet ind på ministerholdet som kultur- og kirkeminister efter folketingsvalget i 2019.

Derfor trådte hun tilbage som borgmester.

Joy Mogensens tid som minister var præget af kritik. Især fra oppositionen, hvorfra hun overordnet er blevet beskyldt for ikke at gøre nok for kulturlivet. Det gjaldt især under coronakrisen.

Joy Mogensen siger i interviewet, at hun ikke har fortrudt, at hun blev minister, og at kulturpolitik er en hjertesag for hende.

Men hun ærgrer sig over, at perioden blev overskygget af corona og forhandlinger om, hvilken støtte kulturlivet skulle have.

Samtidig fortæller hun, at det har sat sine spor: At blive minister, miste en datter, som var dødfødt, og håndtere coronakrisen på to ressortområder i henholdsvis Kultur- og Kirkeministeriet.

- Mit liv har været ude på den allerstørste rutsjetur, samtidig med at samfundet har været på samme rutsjetur.

- Jeg har gjort alt, hvad jeg overhovedet kunne for at håndtere det professionelt, men det har sat nogle ar personligt, siger den forhenværende minister om sin tid som minister.

Joy Mogensen vil nu foreløbig bruge tiden på den forestående fødsel af sin lille dreng først i januar.

/ritzau/