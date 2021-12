Den 40-årige kontanthjælpsmodtager Sandie Korsgaard er en af de flere tusinde danskere, der har modtaget julehjælp. Hun kan godt føle sig udenfor og isoleret, fordi hun ikke har de samme økonomiske midler som andre. Men et familienetværk i Dansk Folkehjælp har styrket hende i troen på, at hun er god nok

Julehjælpen blev indgangen til et nyt socialt netværk for Sandie: I øjeblikket ser det hele lidt lysere ud

I år får jeg julehjælp for femte år i træk af Dansk Folkehjælp i Hjørring. Et gavekort på 1000 kroner og en stor kasse med mad til jul. Det gør en kæmpe forskel, for jeg modtager supplerende kontanthjælp og gør rent 25 timer om ugen på et hotel i Brønderslev. Jeg har omkring 3500 kroner om måneden til mad, transport, tøj med mere, efter at de faste udgifter er betalt. Julehjælpen betyder, at jeg kan give min søn på 23 år og min datter på snart 6 år julegaver. Det ville jeg ikke kunne ellers.