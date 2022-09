Julelys forarger på de sociale medier. Men hvorfor udskammer vi hinanden?

Om et par måneder var planen, at Angolavej på Amager skulle lyse op i decembermørket. Lyskæder viklet om træer, glimtende hjerter, stjerner og snemænd, der side om side med oppustelige julemænd ønsker god jul til alle, der har lyst til at køre forbi den famøse vej og kigge. Men sådan bliver det ikke i år. Hos TV 2 kunne man mandag læse, at beboerne på Angolavej i år vil droppe den overdådige mængde julelys. De vil gerne vise samfundssind i perioden med energikrise, lyder det.

På en villavej i Assens bor en familie, der også er kendte for at gå amok i julepynt. Energikrise eller ej, vil de ikke gå på kompromis med julebelysningen, sagde de ligeledes til TV 2. Det har udløst 1,5 tusind kommentarer på sociale medier: