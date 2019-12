Julemandstro spiller en vigtig rolle i børns liv

Troen på julemanden har påvirket børns tillid til, at voksne taler sandt, viser undersøgelse. Svarene afspejler menneskers længsel efter tro, siger forsker

Fortællingen om julemanden er en af den moderne verdens få kollektive myter, og den spiller en vigtig rolle i overgangen fra barn til voksen. Samtidig får julemandstro hvert tredje barn til at opføre sig pænere, end de ellers ville have gjort. Og for hver tredje kommer afsløringen af sandheden om julemanden til at påvirke deres generelle tillid til voksne.

Sådan lyder nogle af konklusionerne fra verdens første videnskabelige undersøgelse af tro på julemanden, ”The Santa Survey”, som netop er offentliggjort. Undersøgelsen bygger på data fra 4035 voksne svarpersoner verden over, som i et spørgeskema har fortalt om deres julemandstro, og hvornår den ophørte, oplyser forskeren bag, Christopher Boyle, lektor i psykologi ved University of Exeter i Storbritannien.

”Myten og ritualet om julemanden har mange funktioner. Det er med til at bringe familier sammen og hjælpe børn med at forstå værdien af at tro på noget,” siger han.

Han tilføjer, at over halvdelen af svarpersonerne oplyser, at de ville ønske, de stadig troede på julemanden:

”Det viser, at julemandstro huskes som noget trygt og rart, og det afspejler, hvor stor en længsel der er blandt moderne mennesker efter at tro. At kunne stikke lidt af fra virkeligheden”.

At julemandstro ikke løber parallelt med gudstro, er en anden konklusion fra undersøgelsen, hvor cirka 25 procent af svarpersonerne angiver, at de tror på Gud, men der er ingen tegn på, at gudstro får børn til at tro mere eller mindre på julemanden.

Og det karakteristiske ved julemandstroen er, at den hører op. For 62 procents vedkommende sker det i alderen 7-10 år. Kun 1,5 procent tror på julemanden som 13-årige, og ifølge Christopher Boyle kan det være problematisk at holde fast i myten så længe.

”Mange børn bliver kede af det og føler sig dumme, når det går op for dem, at julemanden er en løgn, de har troet var sandhed. For mange påvirker det tilliden til, at voksne taler sandt,” siger han og tilføjer:

”En af mine svarpersoner beretter om, hvordan hun som 11-årig blev drillet og hånet af de andre børn, fordi hun stadig troede på julemanden. Det, som gjorde det svært for hende at opgive troen, var, at hun dermed samtidig skulle opgive troen på, at hendes forældre ikke ville lyve for hende.”

Ifølge Margrethe Brun Hansen, børnepsykolog og forfatter til flere bøger om familieliv i Danmark, er fortællingen om julemanden én blandt mange faste, genkendelige juletraditioner, som børn og voksne føler sammenhold og tryghed ved at gentage år efter år. Og hvis erkendelsen af, at det er en myte, påvirker børnene, er det yderst sjældent i negativ retning:

”I mine 43 år som børnepsykolog er jeg aldrig stødt på nogen, som har udtrykt, at troen på julemanden skulle have givet dem traumer eller problemer. Tværtimod er troen på julemanden noget, der omgærdes med glade minder om dengang, der var magi i luften.”