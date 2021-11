Julemusik som "Last Christmas" kan være mere stressende end hyggeligt

Når vi onsdag træder ind i december måned, bliver det svært at undgå julemusikken. Det kan gøre os stressede og irritable. Værst er det for butiksarbejdere

Knapt er Halloween-pynten blevet taget ned, før "Last Christmas" med Wham! så småt begynder at lyde ud af højttalerne i landets butikker. Og har man undgået julemusik indtil videre, bliver det nok svært fra på onsdag, hvor vi går ind i december måned, hvilket som oftest gør det umuligt at træde ud i de danske gågader uden at blive mødt af en lind strøm af juleklassikere. Og det, der kan være sød musik i nogles ører, kan hos andre føre til irritation, stress, impulsive køb og gøre dem ude af stand til at tage valg.