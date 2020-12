Juletrafikken ser ud til at gå fri af restriktioner

Ifølge Ritzaus oplysninger bliver Storebæltsbroen ikke lukket, som flere har frygtet efter råd fra eksperter.

Flere sundhedseksperter har anbefalet at begrænse borgernes bevægelsesfrihed på grund af julen, hvor mange ventes at rejse tværs over landet for at fejre den med deres nærmeste.

Det kunne for eksempel være en lukning af Storebæltsbroen.

Den form for restriktioner ventes dog ifølge Ritzaus oplysninger ikke at blive en del af de tiltag, som statsminister Mette Frederiksen (S) vil præsentere onsdag aften.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) sagde tirsdag til TV2, at det ikke ville nytte noget at lukke for enkelte landsdele, da der lige nu ses en bred samfundssmitte.

Det vil sige, at der er udbredt smitte i hele landet, selv om smitten er størst i blandt andet hovedstadsområdet, som mange hvert år forlader for at fejre jul i for eksempel Jylland eller på Fyn.

Onsdag har budt på det højeste antal smittetilfælde i Danmark under epidemien. 3692 blev konstateret smittet på et døgn.

I stedet ventes storcentre at skulle lukke fra torsdag, hvilket sker midt i julehandlen, hvor mange mangler at købe gaver til deres nærmeste.

Nedlukningen af storcentre står til at træde i kraft allerede fra torsdag den 17. december.

Fra julenat ventes en komplet nedlukning af detailhandlen med undtagelse af apoteker, fødevarebutikker og supermarkeder. Det ventes at gælde fra midnat natten til 25. december.

Regeringen ventes også at lukke liberale erhverv som frisører, tatovører og fysioterapeuter. Det ventes at ske fra mandag den 21. december.

0. – 4.-klasse sendes hjem, og det samme gælder elever på efterskoler og højskoler. Det ventes også at ske fra mandag 21. december.

0. – 5.-klasse er tidligere blevet hjemsendt, men nu gælder det også de mindste klasser, der dog kun har få dage tilbage i institution.

Tiltagene ventes at gælde frem til 3. januar. Endnu er intet bekræftet officielt.

/ritzau/