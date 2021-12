Juraeksperter: Dommen over Støjberg er markant – og hård

Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet

Det er en markant dom og det røde kort, der bliver trukket. Rent juridisk hæfter jeg mig ved, at det er 25 ud af de 26 dommere, der stemte for en domfældelse. Desuden bider jeg mærke i, at dommerne har vurderet, at Inger Støjberg handlede forsætligt. Vi er derfor oppe i den alvorlige kategori. Hun kørte for hurtigt på motorvejen, mens hun så på speedometeret, at hun kørte for hurtigt. Hun vidste, hvad hun gjorde.

Straffen på 60 dages ubetinget fængsel er en relativt hård straf, selv om det er mindre end, hvad anklagerne havde lagt op til med deres ønske om fire måneder. Til sammenligning fik Erik Ninn-Hansen i Tamil-sagen fire måneders betinget fængsel. Inger Støjberg, en aktiv politiker, skal omvendt afsone sin straf, hvilket også må siges at være en markant overskrift på denne dom.

Overordnet set lægger Rigsretten sig i kølvandet på Instrukskommissionen, som var en meget grundig undersøgelse. Der har været spekuleret meget i, om man i Rigsretten ville begynde helt forfra og eventuelt nå frem til et andet resultat, men Rigsretten har efter min vurdering på flere strækninger haft samme tanker i forhold til Inger Støjberg, som Instrukskommissionen havde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jørn Vestergaard, professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet

Rigsrettens dom er klar og velbegrundet. Den får en særlig vægt i kraft af, at alle dommere på nær en enkelt har været enige med hensyn til skyldsspørgsmålet. Det giver dommen en ekstra tyngde som følge af, at bevisbedømmelsen i det væsentlige svarer til Instrukskommissionens.

Inger Støjberg er med piber og trommer dømt for at have overtrådt ministeransvarsloven med forsæt. Rigsretten fastslår utvetydigt, at Inger Støjberg indså, at hendes beslutning om en indkvarteringsordning uden undtagelser var ulovlig.

Straffen på 60 dages ubetinget fængsel taler sit tydelige sprog om strafværdigheden af ulovlighederne. Sagens karakter taget i betragtning er der ikke noget mærkværdigt ved, at der er nuancer i voteringen om strafudmålingen.

Der har været sagt og skrevet meget om valget af anklagere. De har imidlertid varetaget deres opgave sagligt og med stor værdighed. Derimod må et par af forsvarerne have en flov smag i munden i lyset af den skråsikre måde, som de har procederet sagen på i offentligheden.

Ditlev Tamm, professor emeritus i retshistorie ved Københavns Universitet

Det er en ganske streng dom – ikke mindst i forhold til dommen over Erik Ninn-Hansen, der var betinget. Jeg ville nok selv have valgt at give dagbøder. Dog med det forbehold, at jeg ikke har overværet sagen, som jeg i øvrigt synes burde have været offentligt transmitteret, så vi andre kunne danne os et kvalificeret indtryk af sagen.

Jeg synes nok grundlæggende ikke, at der proportionalitet mellem brøden og vigtigheden af at fastslå den og så hele det apparat, som en rigsretssag er.

Efter min mening har Inger Støjberg fået ukvalificeret modspil fra sine embedsmænd, som burde have modsat sig udførelsen af den i sig selv uklare pressemeddelelse/tjenestebefaling, og når de nu ikke gjorde det mere helhjertet, mener jeg, at det må indgå i vurderingen af hendes skyld. Embedsmændene har rent ud sagt optrådt kujonagtigt. De skulle have nægtet at udføre ordren, og da de ikke gjorde det, skabtes en usikkerhed hos ministeren om, hvor ulovligt det egentlig kunne være at adskille parrene. Det er ikke en undskyldning, der fritager for ansvar. Som sagen er lagt frem, er det svært at komme udenom, at det, der er foregået, er ulovligt, men herfra og til fængselsstraf for en rent politisk beslutning er der et skridt.