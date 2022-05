Juraprofessor: Nærliggende at tro at Hjort tiltales senere

Folketinget vil ikke ophæve Venstre-profilen Claus Hjort Frederiksens immunitet i sagen om at have røbet statshemmeligheder.

Det er ifølge Frederik Waage, professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet, historisk og uden fortilfælde.

Et afgørende spørgsmål udestår nu: for hvis ikke Claus Hjort Frederiksen skal tiltales nu, sker det så efter et folketingsvalg, hvor han ikke længere nyder parlamentarisk immunitet?

Ifølge Waage er det nærliggende at tro, at Claus Hjort Frederiksen vil blive tiltalt på et senere tidspunkt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han tager dog et stort forbehold for, at verden kan se meget anderledes ud.

Det kommer ifølge professoren formentlig også til at spille ind, hvordan sagen med den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, udvikler sig.

Findsen er sigtet efter samme paragraf.

- Der er almindelig enighed om, at der juridisk ikke vil være noget problem i at tage sagen op igen, siger Frederik Waage

- Det er justitsministeren, der giver påbud om at rejse de her sager, så justitsministeren vil skulle afklare det her spørgsmål.

Dermed kan det altså i teorien ende med, at en blå justitsminister - såfremt regeringen bliver blå på den anden side af et valg - skal forholde sig til, om Claus Hjort Frederiksen skal retsforfølges.

Frederik Waage mener, at der er så mange ubekendte scenarier, at det er svært at forudsige, hvad der vil komme til at ske.

- Kommer der en ny justitsminister, og hvad vil regeringens holdning være til sagen der? Vi er muligvis blevet klogere på den her sag om et år, siger han.

- Vi har simpelthen ikke haft sammenlignelige sager, før siden grundloven blev vedtaget. Det er et ganske usædvanligt og i virkeligheden historisk forløb, siger han.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) siger på et samråd torsdag, at han ikke vil dele oplysningerne om sigtelsen med Folketinget.

- Enten frigiver jeg nogle meget fortrolige oplysninger om statens sikkerhed over for hele Folketinget imod myndighedernes anbefaling. Ellers vil Claus Hjort fortsat have immunitet og dermed undgå at blive stillet for en dommer.

- Her vil jeg bare sige, at jeg klart vælger det sidste. Jeg har et ansvar for befolkningen og statens sikkerhed. Det er klart det vigtigste hensyn for mig.

/ritzau/