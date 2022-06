Juridisk faderløse i Grønland kræver erstatning fra Danmark

Hvis regeringen imødekommer krav om erstatning fra grønlandske faderløse, kan det åbne for flere sager.

En gruppe af juridisk faderløse i Grønland kræver hver 125.000 kroner i erstatning fra den danske stat.

Det oplyser gruppens advokat Mads Pramming, der også var advokat for de såkaldte eksperimentbørn, til det grønlandske medie KNR.

Det drejer sig om i alt 27 juridisk faderløse. At være juridisk faderløs vil sige, at man er født i Grønland og ikke har haft ret til at få fastslået, hvem er ens far.

Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor danske mænd for 50 års tid siden har efterladt børn i Grønland, uden at faderskabet blev anerkendt.

Ifølge lovgivningen i Grønland havde børn født uden for ægteskab før 1963 i Vestgrønland og 1974 i resten af Grønland ikke krav på at kende deres far, arve efter ham eller tage faderens efternavn.

- Der har været en helt oplagt krænkelse af barnets ret til familieliv, når man juridisk har været forhindret i at finde ud af, hvem ens far var.

- Der er ingen tvivl om, at det har haft stor menneskelig betydning for de berørte, og det har gjort deres opvækst sværere. Det er den krænkelse, vi kræver godtgørelse for, siger advokat Mads Pramming til KNR.

Reglerne gjaldt kun for grønlændere. Dermed har man med den gamle lovgivning diskrimineret grønlændere i forhold til danskere, argumenterer advokaten.

Og den danske stat kan råde bod på det ved at betale en godtgørelse. Han håber, at den danske regering vil gå i dialog om kravet.

Hvis kravet bliver afvist, er gruppen klar til at stævne staten, fortæller han.

Og hvis det går igennem, vil det åbne for, at andre juridisk faderløse i Grønland også kan kræve erstatning fra Danmark.

Der var knap 5000 juridisk faderløse i Grønland i 2016, viser en rapport fra samme år.

/ritzau/