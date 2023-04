Juridiske eksperter kalder Løkke-svar i bilagssag for vildledende

To juridiske eksperter mener, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har vildledt Folketinget i forbindelse med Rasmus Prehns (S) bilagssag.

Det skriver Frihedsbrevet.

I et folketingssvar siger Lars Løkke, at det er nok at skrive en titel, når man har spist middag på statens regning med en gæst og bagefter skal aflevere et bilag til ministeriet.

- Svaret er vildledende, og det er vanskeligt at begribe, hvordan de kan fortolke reglerne sådan, siger Rasmus Grønved Nielsen, der er dr.jur. og lektor i forvaltningsret ved Københavns Universitet.

Sagen udspringer af tidligere udviklingsminister Rasmus Prehns middag på restaurant Undici i København.

Prehn endte med at tilbagebetale middagsbeløbet, der i første omgang var betalt af ministeriet.

Prehn havde afleveret et bilag, hvor det fremgik, at han havde spist middag med en journalist fra Nordjyske.

Det var journalistens navn, som Prehn havde skrevet på bilaget.

Men de to havde ikke spist middag sammen, afslørede Ekstra Bladet, hvilket ministeren siden har erkendt.

Han nægter dog at fortælle, hvem han spiste med.

I folketingssvaret oplyser Lars Løkke også, at Rigsrevisionen har blåstemplet Udenrigsministeriet forklaring om, at det er nok at skrive en titel.

Det har Rigsrevisionen dog afvist over for Frihedsbrevet.

Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener svaret er vildledende af to grunde.

- Dels, fordi svaret indholdsmæssigt er forkert, når kravene er, at man skal kunne identificere gæsten. Og dels, så er det jo forkert, når Rigsrevisionen ikke har ændret holdning, siger Bønsing.

Ovenpå svaret fra Løkke har Frihedsbrevet også forholdt Rigsrevisionen til, om de har ændret holdning.

- Rigsrevisionen har ikke ændret holdning, oplysningerne skal være personhenførbare, lyder det fra Rigsrevisionen.

Enhedslistens Peder Hvelplund har nu stillet et nyt folketingsspørgsmål til Lars Løkke for at få afklaret kravene om dokumentation for ministres repræsentationsbilag en gang for alle.

- Det her er en større sag end bare om Rasmus Prehn, lyder det fra Hvelplund.

- Det handler om åbenhed og gennemsigtighed i forhold til, hvem en minister holder møder med og bespiser på skatteborgernes regning, så man kan undgå enhver mistanke om korruption og nepotisme.

/ritzau/